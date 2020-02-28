2020-02-28T16:06:48+03:00
Спорт

В Тюмени определились с датой проведения «Лыжни России»

В этом году спортивное мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Вадим Бегун
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В Тюмени определились с датой проведения "Лыжни России". Фото - pixabay.com.В Тюмени определились с датой проведения "Лыжни России". Фото - pixabay.com.
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В Тюмени пройдет 38 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Мероприятие состоится 7 марта на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Регистрация пройдет с 4 по 6 марта.

– Старт состязаний намечен на 10.00. Первыми покорителями лыжной трассы станут юноши и мужчины, им предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. В 10.40 эстафету подхватят девушки и женщины, они продемонстрируют профессионализм на дистанции три километра. В рамках данных состязаний можно будет не только получить спортивные разряды, но и выполнить норматив ГТО, – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

В этом году в состав команды войдут представители России, Мозамбика, Бенина, Танзании, Камеруна, Гвинеи, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Армении. Интересно, что участники смогут сделать фотографии на фоне воздушного шара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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