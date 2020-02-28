Погода на 28 февраля в Тюмени: снега не ожидается

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:45:32+03:00

В Тюмени сегодня осадков не ожидается. Фото: Вадим Бегун

Солнце в этот день не покажется из-за облаков

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Сегодня, 28 февраля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 4–5 градусов, днем – плюс 2. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».

Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» – по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU