Директор тюменского депздрава прокомментировала слухи о своем повышении

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:47:26+03:00

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В тюменских СМИ накануне, 26 февраля, появилась информация о том, что вакантное место Натальи Шевчик может «достаться» директору департамента здравоохранения Тюменской области Инне Куликовой. Более того, имеются слухи, что ее кандидатуру рассматривают на должность заместителя министра здравоохранения Российской Федерации.

– Информация не соответствует действительности. На текущий момент нет сведений о том, что руководитель будет менять место работы, – прокомментировали информацию в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, передает «МегаТюмень».

Сама Куликова сообщает, что это лишь слухи, не имеющие под собой реальной основы: «Мне никаких предложений о смене работы не поступало. Я планирую продолжать работать в Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU