27 Февр. 2020 2020-02-27T10:02:19+03:00

Ишимец с любимой и их гость погибли в страшном пожаре. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Дело в том, что сегодня, 27 февраля, в пожаре погибли люди.

– По версии следствия, ранним утром при тушении пожара в жилом доме в селе Прокуткино Ишимского района обнаружены тела хозяина дома, его сожительницы и мужчины, находившегося у них в гостях, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время специалисты осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Допрошены свидетели, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания и о причине смерти погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре два дня назад на улице Береговой горел дом. О пожаре в социальных сетях сообщили местные жители, при этом отметив, что это не первое возгорание в этом районе: подобное случалось здесь уже пять раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU