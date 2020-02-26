В Тюмени дорожные службы усилят режим работы из-за снегопада

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:43:41+03:00

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В Тюмени в ближайшие сутки ожидается сильный снег. В связи с этим уже днем спецтехника выехала на обработку дорог противогололедными материалами. Такие меры предпринимаются для предотвращения скользкости на дорогах.

– Ночью в соответствии с графиком на улицы города выйдет больше подметальной техники. В уборке снега будут задействованы тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины. В первую очередь в ночную смену будут чистить дороги с интенсивным трафиком, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что особое внимание рабочие уделят уборке снега с территории автобусных остановок и тротуаров, мостов и путепроводов. Специалисты дорожных служб обращаются к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, а также планировать время в пути с учетом дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU