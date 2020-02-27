Погода на 27 февраля в Тюмени: снова в «плюсе»
Сегодня, 27 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Температура воздуха ночью будет минус 3 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–6 метров в секунду.
27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день отмечались «Бабьи взбрыксы» – в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.
ИСТОЧНИК KP.RU