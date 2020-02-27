Погода на 27 февраля в Тюмени: снова в «плюсе»

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:47:34+03:00

Солнце в этот день не покажется из-за облаков

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Сегодня, 27 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Температура воздуха ночью будет минус 3 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–6 метров в секунду.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день отмечались «Бабьи взбрыксы» – в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU