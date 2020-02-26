Степан Матаев стал председателем Совета Западно-Сибирской Правовой Палаты

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:45:48+03:00

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В Тюмени накануне, 25 февраля, состоялось собрание членов Союза Западно-Сибирской Правовой Палаты. На нем был представлен новый председатель Совета Палаты – управляющий партнер ЮК «Аспект» Степан Матаев. Его кандидатуру предложил действующий председатель Сергей Шатохин, который стал почётным сопредседателем Совета, выполняющим представительские функции.

По информации пресс-службы Палаты, обновился и сам состав исполнительного органа Союза. Так, на должность генерального директора ЗСПП избрали Марию Шатохину, совладелицу КК «ПРЭФИШ». Действующего директора объединения Алексея Воронина, генерального директора ООО «Анлим-Консалт», избрали на курирование работы Координационного совета при Палате по взаимодействию с контрольно-надзорными органами и органами исполнительной власти.

Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

– Начинается новый этап развития. Палата, отвечая вызовам времени и работая с передовым российским юридическим сообществом, становится более современной, динамичной, открытой. Объединение юркомпаний, адвокатских образований, арбитражных управляющих и просто юристов-профессионалов становится не просто трендом, а необходимостью для общей защиты интересов в свете новых вызовов. При объединении возникает тот самый синергетический эффект для совместного и индивидуального развития, – сообщил Степан Матаев.

Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

На собрании обсудили направления деятельности и планы мероприятий Союза на 2020 год. Стало известно, что в этом году Палата запустит проект открытого формата «Юридические вторники», в рамках которого будут проводиться бесплатные обучающие мастер-классы для предпринимательского сообщества и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU