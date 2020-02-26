Тюменец, ремонтирующий элитное жилье, задолжал своим детям более 300 тысяч рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени мужчина не оплачивал алименты своим двум детям, накопив долг в триста тысяч рублей. Официально он не работал, скрывал доходы от приставов и не использовал банковские счета.

– Взыскательница сообщила, что должник занимается ремонтом элитного жилья, поэтому без денег он не бывает. Однако совесть никак не подсказала ему о необходимости финансовой помощи своим детям, – отметили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве заявили, что, специалист, зная о скрытых доходах, постоянно мониторил появление новых счетов у должника. На днях задолженность по алиментам была полностью списана с одного со счетов.

Оказалось, один из заказчиков, как назло, не захотел оплачивать наличными за произведенный в его коттедже ремонт, и должник был вынужден указать ему свои реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU