2020-02-26T14:55:00+03:00
Здоровье

УФАС: не все тюменские аптеки имеют необходимый запас медицинских масок

Цена изделия за неделю практически не изменилась
Вадим Бегун
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Не все тюменские аптеки имеют необходимый запас медицинских масок.Не все тюменские аптеки имеют необходимый запас медицинских масок.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские антимонопольщики продолжают следить за ситуацией вокруг медицинских масок. По их информации, за неделю цена изделия практически не изменилась, и в настоящее время составляет 8,8 рубля.

– Остался на уровне прошлой недели и ценовой диапазон масок в аптеках: от 4,5 до 14 рублей. В объектах розничной торговли, входящих в крупные торговые сети («Магнит», «Метро», «Окей»), стоимость одного изделия составляет от 3,8 до 9,1 рубля, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день не все аптеки имеют необходимый для удовлетворения спроса запас медицинских масок. Так, по имеющимся данным, они есть в продаже у аптечных сетей «Фармленд», «Панацея», «Кинея», «Ригла», «Вита», «Фармация» и «Фарма-Грант».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что горожане жалуются на аптеки, которые решили поднять цены на медицинские маски. Через некоторое время соответствующее ведомство приняло решение о проведении проверки.

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Вскоре будет принято решение о проведении проверки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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