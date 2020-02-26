УФАС: не все тюменские аптеки имеют необходимый запас медицинских масок
Тюменские антимонопольщики продолжают следить за ситуацией вокруг медицинских масок. По их информации, за неделю цена изделия практически не изменилась, и в настоящее время составляет 8,8 рубля.
– Остался на уровне прошлой недели и ценовой диапазон масок в аптеках: от 4,5 до 14 рублей. В объектах розничной торговли, входящих в крупные торговые сети («Магнит», «Метро», «Окей»), стоимость одного изделия составляет от 3,8 до 9,1 рубля, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день не все аптеки имеют необходимый для удовлетворения спроса запас медицинских масок. Так, по имеющимся данным, они есть в продаже у аптечных сетей «Фармленд», «Панацея», «Кинея», «Ригла», «Вита», «Фармация» и «Фарма-Грант».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что горожане жалуются на аптеки, которые решили поднять цены на медицинские маски. Через некоторое время соответствующее ведомство приняло решение о проведении проверки.
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