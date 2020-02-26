2020-02-26T14:50:01+03:00
Общество

От тюменцев ждут идеи по благоустройству города

Проекты принимаются до 26 марта
Вадим Бегун
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Тюменцы выскажут идеи по благоустройству города.Тюменцы выскажут идеи по благоустройству города.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с сегодняшнего дня, 26 февраля, стартовал проект «Твой бюджет»: инициативное бюджетирование». Любой горожанин может принять участие в благоустройстве областной столицы, направив заявку в департамент финансов и налоговой политики администрации города Тюмени.

– У каждого есть возможность проявить свою активную гражданскую позицию, сформулировав идею, которая позволит решить вопросы благоустройства. Ее следует направить специалистам администрации, а после общего голосования принять непосредственное участие в реализации проекта, – обращается к тюменцам глава города Руслан Кухарук.

Проекты инициативного бюджетирования можно выдвигать самому или вместе с инициативной группой, а также общественной организацией, зарегистрированной на территории города в качестве юридического лица. Все идеи должны быть направлены на решение проблем в сфере благоустройства. Прием проектов осуществляется по 26 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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