В Тюмени объявлено штормовое предупреждение
Тюменцев предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. Так, в ночь с 26 на 27 февраля в областном центре ожидается сильный снег.
По данным Тюменского гидрометцентра, ночью будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 3 – 5 градусов.
Завтра днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6 – 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Воздух «прогреется» до плюс одного градуса, передает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.
Кстати, в предстоящие выходные в городе будет довольно тепло для этого времени года – около нуля градусов. На следующей неделе тюменцев ждет похолодание до минус 12.
ИСТОЧНИК KP.RU