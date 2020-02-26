2020-02-26T13:41:56+03:00
Общество

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Ночью город завалит снегом
Вадим Бегун
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В Тюмени объявлено штормовое предупреждение.В Тюмени объявлено штормовое предупреждение.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцев предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. Так, в ночь с 26 на 27 февраля в областном центре ожидается сильный снег.

По данным Тюменского гидрометцентра, ночью будет дуть ветер северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 3 – 5 градусов.

Завтра днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6 – 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Воздух «прогреется» до плюс одного градуса, передает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Кстати, в предстоящие выходные в городе будет довольно тепло для этого времени года – около нуля градусов. На следующей неделе тюменцев ждет похолодание до минус 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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