2020-02-26T13:55:08+03:00
Общество

Брендированные автобусы массово выйдут на тюменские дороги в 2021 году

На нескольких авто уже есть специальные наклейки
Вадим Бегун
Поделиться:
Брендированные автобусы выйдут на тюменские дороги.Брендированные автобусы выйдут на тюменские дороги.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени на 2021 год запланировано массовое внедрение бренда на автобусах. Это является еще одним шагом в популяризации общественного транспорта.

На нескольких автобусах малой вместимости ООО «Мос-Авто» и ООО «Тюменьавтотранс» уже появились специальные наклейки. На входе пассажиров встречает фраза «Рады вас видеть», а в салоне – «Держитесь за поручни. У нас так принято». Символом бренда является рука, что означает открытость и дружелюбие.

– Мы с коллегами постоянно проводим рейды, обращаем внимание на основные критерии – комфорт, качество и безопасность в пассажирском транспорте. Несмотря на то, что есть некоторые замечания, носящие, как правило, индивидуальный характер, уверена, у нас есть все шансы, чтобы сделать тюменские перевозки лучшими в России, – считает член городской Общественной палаты Антонина Новицкая.

За 2019 год тюменские автобусы перевезли 150 миллионов пассажиров, протяженность маршрутной сети составляет 553 километра. В городе насчитывается 1 325 остановок и 1 150 автобусов. Средний возраст транспорта составляет 4,5 года, что является одним из лучших показателей в России, отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени дорожные службы усилят режим работы из-за снегопада
Степан Матаев стал председателем Совета Западно-Сибирской Правовой Палаты
Тюменец, ремонтирующий элитное жилье, задолжал своим детям более 300 тысяч рублей
УФАС: не все тюменские аптеки имеют необходимый запас медицинских масок
От тюменцев ждут идеи по благоустройству города
Брендированные автобусы массово выйдут на тюменские дороги в 2021 году
В Тюмени объявлено штормовое предупреждение
Почти 30 лет на двоих: осуждены тюменцы, которые зарезали спящего мужчину
Центр спортивной гимнастики построят в Тюмени к концу года
Имущество тюменского департамента можно купить по привлекательной цене
На тюменской стройке нашли группу мигрантов
В тюменском аэропорту у пассажиров нашли запрещенную продукцию
В отпуск на максимуме: МегаФон запустил 5G в роуминге
Ялуторовские пожарные испекли гигантский блин
С шестого этажа тюменской высотки выпал молодой человек
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
На улице Береговой в Тюмени снова горел дом
Тюменец угнал из автосалона машину, чтобы довезти коллегу до остановки
В Тюмени ищут водителя, сбившего на перекрестке девушку