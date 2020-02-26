Брендированные автобусы массово выйдут на тюменские дороги в 2021 году

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:55:08+03:00

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В Тюмени на 2021 год запланировано массовое внедрение бренда на автобусах. Это является еще одним шагом в популяризации общественного транспорта.

На нескольких автобусах малой вместимости ООО «Мос-Авто» и ООО «Тюменьавтотранс» уже появились специальные наклейки. На входе пассажиров встречает фраза «Рады вас видеть», а в салоне – «Держитесь за поручни. У нас так принято». Символом бренда является рука, что означает открытость и дружелюбие.

– Мы с коллегами постоянно проводим рейды, обращаем внимание на основные критерии – комфорт, качество и безопасность в пассажирском транспорте. Несмотря на то, что есть некоторые замечания, носящие, как правило, индивидуальный характер, уверена, у нас есть все шансы, чтобы сделать тюменские перевозки лучшими в России, – считает член городской Общественной палаты Антонина Новицкая.

За 2019 год тюменские автобусы перевезли 150 миллионов пассажиров, протяженность маршрутной сети составляет 553 километра. В городе насчитывается 1 325 остановок и 1 150 автобусов. Средний возраст транспорта составляет 4,5 года, что является одним из лучших показателей в России, отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU