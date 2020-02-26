Имущество тюменского департамента можно купить по привлекательной цене

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:33:11+03:00

Здания находятся в двух километрах от центра города

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В Тюмени продают нежилые строения на улице Одесской. Их можно приобрести по цене намного меньше заявленной.

В два раза – с 61,7 млн рублей до 30,85 млн – снизилась стоимость нескольких административных зданий. Таким образом, нежилые строения можно купить по минимальной цене.

– Общая площадь основного здания – более полутора тысяч «квадратов». В лот включены также одноэтажный гараж, склад-арочник, недостроенное здание площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров и земельный участок 1,3 гектара. Помещения расположены в инвестиционно привлекательном районе Тюмени: рядом хорошая транспортная развязка, а до центра чуть более двух километров, – сообщили в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что заявки принимаются по сегодняшний день, 26 февраля, включительно на федеральной электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru. Продажа посредством публичного предложения состоится 5 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU