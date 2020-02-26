Центр спортивной гимнастики построят в Тюмени к концу года

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:46:34+03:00

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В Тюмени продолжается строительство центра спортивной гимнастики в квартале улиц Волочаевская – Таежная – Ватутина – Дружбы. На сегодняшний день полностью готова коробка здания, смонтированы внутренние инженерные сети, подключено отопление, а совсем скоро начнется внутренняя отделка помещений.

Стало известно, что общая площадь спортивного объекта – около шести тысяч квадратных метров. Он будет состоять из нескольких блоков разной этажности – от одного до четырех.

– В первом блоке обустроят спортзал с трансформируемыми трибунами на 256 мест. Во втором разместятся гардероб, комнаты персонала и буфет. Здесь же запроектированы малый гимнастический зал и хореографии и зал индивидуальной силовой подготовки, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Фото - ГУ строительства Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в третьем блоке здания будут находиться душевые и раздевалки, помещение для силовой подготовки спортсменов, а четвертый отдадут под административную часть. По контракту строительство должно завершиться в декабре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU