2020-02-26T12:26:08+03:00
Общество

На тюменской стройке нашли группу мигрантов

Одного из иностранцев выдворили из страны
Вадим Бегун
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На тюменской стройке нашли группу мигрантов. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.На тюменской стройке нашли группу мигрантов. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
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Тюменские полицейские проверили строящиеся объекты в микрорайоне Заречный. На одной из строек, которая ведется в квартале улиц Щербакова и Заозерной, обнаружили бригаду иностранцев, которые, предположительно, работали без патентов.

– У восьми иностранцев нет разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности на территории России. Кроме этого, они нарушили правила пребывания в стране. Все задержанные привлечены к административной ответственности, один из них выдворен по решению суда за пределы Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении гражданина, привлекшего нелегалов к труду, решается вопрос о возбуждении административного производства. Штраф за такое нарушение составляет до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.

Ранее "«Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что местные полицейские выявили иностранных граждан, которые проживали на территории Российской Федерации незаконно. Мужчины перебивались случайными заработками.

В Тюмени на стройке нашли мигрантов..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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