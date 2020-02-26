На тюменской стройке нашли группу мигрантов
Тюменские полицейские проверили строящиеся объекты в микрорайоне Заречный. На одной из строек, которая ведется в квартале улиц Щербакова и Заозерной, обнаружили бригаду иностранцев, которые, предположительно, работали без патентов.
– У восьми иностранцев нет разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности на территории России. Кроме этого, они нарушили правила пребывания в стране. Все задержанные привлечены к административной ответственности, один из них выдворен по решению суда за пределы Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в отношении гражданина, привлекшего нелегалов к труду, решается вопрос о возбуждении административного производства. Штраф за такое нарушение составляет до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.
Ранее "«Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что местные полицейские выявили иностранных граждан, которые проживали на территории Российской Федерации незаконно. Мужчины перебивались случайными заработками.
В Тюмени на стройке нашли мигрантов..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU