Почти 30 лет на двоих: осуждены тюменцы, которые зарезали спящего мужчину
В Тюменской области осуждены 35-летний и 60-летний мужчины – жители Казанского района. Общий срок вынесенного им приговора за убийство – 24 года лишения свободы.
– Как следует из материалов уголовного дела, днем 25 июня 2019 года в селе Казанское в одной из квартир был убит 41-летний местный житель. Позже выяснилось, что преступление совершил его молодой шурин с 60-летним знакомым. Компания в квартире пожилого злодея распивала спиртное, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что злоумышленники взяли нож и зарезали спящего человека. Преступление произошло на почве личных неприязненных отношений
Суд назначил молодому подсудимому 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения.
Его сообщник осужден к 13 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания его на полтора года также ограничат в свободе передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU