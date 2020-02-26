2020-02-26T13:08:10+03:00
Происшествия

Почти 30 лет на двоих: осуждены тюменцы, которые зарезали спящего мужчину

До этого компания распивала алкоголь
Вадим Бегун
Поделиться:
Осуждены тюменцы, которые зарезали во сне мужчину.Осуждены тюменцы, которые зарезали во сне мужчину.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюменской области осуждены 35-летний и 60-летний мужчины – жители Казанского района. Общий срок вынесенного им приговора за убийство – 24 года лишения свободы.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 25 июня 2019 года в селе Казанское в одной из квартир был убит 41-летний местный житель. Позже выяснилось, что преступление совершил его молодой шурин с 60-летним знакомым. Компания в квартире пожилого злодея распивала спиртное, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники взяли нож и зарезали спящего человека. Преступление произошло на почве личных неприязненных отношений

Суд назначил молодому подсудимому 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения.

Его сообщник осужден к 13 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания его на полтора года также ограничат в свободе передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени дорожные службы усилят режим работы из-за снегопада
Степан Матаев стал председателем Совета Западно-Сибирской Правовой Палаты
Тюменец, ремонтирующий элитное жилье, задолжал своим детям более 300 тысяч рублей
УФАС: не все тюменские аптеки имеют необходимый запас медицинских масок
От тюменцев ждут идеи по благоустройству города
Брендированные автобусы массово выйдут на тюменские дороги в 2021 году
В Тюмени объявлено штормовое предупреждение
Почти 30 лет на двоих: осуждены тюменцы, которые зарезали спящего мужчину
Центр спортивной гимнастики построят в Тюмени к концу года
Имущество тюменского департамента можно купить по привлекательной цене
На тюменской стройке нашли группу мигрантов
В тюменском аэропорту у пассажиров нашли запрещенную продукцию
В отпуск на максимуме: МегаФон запустил 5G в роуминге
Ялуторовские пожарные испекли гигантский блин
С шестого этажа тюменской высотки выпал молодой человек
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
На улице Береговой в Тюмени снова горел дом
Тюменец угнал из автосалона машину, чтобы довезти коллегу до остановки
В Тюмени ищут водителя, сбившего на перекрестке девушку