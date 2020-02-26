Почти 30 лет на двоих: осуждены тюменцы, которые зарезали спящего мужчину

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:08:10+03:00

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В Тюменской области осуждены 35-летний и 60-летний мужчины – жители Казанского района. Общий срок вынесенного им приговора за убийство – 24 года лишения свободы.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 25 июня 2019 года в селе Казанское в одной из квартир был убит 41-летний местный житель. Позже выяснилось, что преступление совершил его молодой шурин с 60-летним знакомым. Компания в квартире пожилого злодея распивала спиртное, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники взяли нож и зарезали спящего человека. Преступление произошло на почве личных неприязненных отношений

Суд назначил молодому подсудимому 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения.

Его сообщник осужден к 13 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания его на полтора года также ограничат в свободе передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU