26 Февр. 2020 2020-02-26T11:21:38+03:00

В тюменском аэропорту у пассажиров нашли запрещенную продукцию. Фото - управление Россельхознадзора по Тюменской области.

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В тюменском аэропорту «Рощино» девять пассажиров провозили запрещенную продукцию. Рейсы следовали из Ташкента.

– У иностранцев изъяли подкарантинные абрикосовые косточки, белый и дикий рис, лавровый лист, смешанные приправы, семена зиры, сушеный нут и черный чай. В двух случаях в приправах и семенах зиры обнаружен карантинный сорняк – повилика полевая, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что на владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административном правонарушении. Там пояснили, что ввоз в Россию продукции высокого фитосанитарного риска может осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата.

Также стало известно, что изъятый груз в количестве более одиннадцати килограммов был уничтожен по заявлению владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU