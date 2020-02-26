Ялуторовские пожарные испекли гигантский блин

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:07:13+03:00

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Накануне, 25 февраля, ялуторовские пожарные провели тренировочное приготовление трехметрового блина. 1 марта они примут участие в гастрономическом фестивале «Битва блинопеков», который состоится в рамках народного гуляния «Ялуторовская Масленица».

Команда сотрудников 24-го пожарно-спасательного отряда заявлена на участие в соревнованиях по выпеканию гигантского блина. Ялуторовские пожарные попробуют испечь блин на трехметровой сковороде, которая уже вошла в Книгу рекордов России.

– Сначала сотрудники замесили тесто, на приготовление которого ушло более 350 яиц, потом прогрели сковороду. Сам процесс выпекания оказался очень трудоемким и кропотливым: все инструменты и сковорода смазывались маслом, на разогретую сковороду выливалось более сорока литров теста. После тесто нужно было аккуратно распределить по всей поверхности, не допуская «пробелов» и «бугров». Как отметила главная «теща» Масленицы, блин получился вполне удачным, для первого раза просто хорошо, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что команда спасателей настроена на победу и очень надеется, что на мартовском событии результат будет еще лучше. Всего в битве блинопеков примут участие шесть команд.

ИСТОЧНИК KP.RU