С шестого этажа тюменской высотки выпал молодой человек

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:10:44+03:00

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В Тюмени в минувший понедельник, 24 февраля, под окнами многоэтажки на улице Верхнетарманской было найдено тело парня. Очевидцы позвонили в полицию.

– Сообщение поступило во второй отдел полиции в 3:34. Обнаружено тело 21-летнего молодого человека без признаков жизни. По предварительной версии смерть наступила в результате падения с шестого этажа, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также отметили, что смерть парня не носит криминального характера.

Это не первый случай падения людей в Тюмени за последние несколько дней. 24 февраля местные жители нашли тело мужчины на улице Тимофея Чаркова. Горожане сообщили об этом в социальных сетях, добавив, что погибший выпал из окна и на нем была рабочая форма.

Еще одна трагедия произошла утром 23 февраля. Сообщение о происшествии поступило в 6.58 в шестое отделение полиции Тюмени. Звонивший оповестил полицию, что под окнами многоквартирного дома на улице Эрвье лежит тело мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU