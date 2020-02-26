26 Февр. 2020 2020-02-26T09:21:21+03:00

На улице Береговой в Тюмени снова горел дом. Фото - соцсети.

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В Тюмени накануне, 25 февраля, на улице Береговой горел дом. О пожаре в социальных сетях сообщили местные жители, при этом отметив, что это не первое возгорание в этом районе: подобное случалось здесь уже пять раз.

– Сообщение о пожаре поступило в 16.58. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что причиной предыдущих пожаров были поджоги, материалы переданы в полицию, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Береговой в областном центре 6 февраля горел частный дом. Очевидцы выложили информацию о произошедшем в социальные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU