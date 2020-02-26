Тюменец угнал из автосалона машину, чтобы довезти коллегу до остановки

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:36:36+03:00

Мужчину за такой поступок отправили в колонию

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчину судили по двум статьям: угон и незаконное приобретение наркотиков.

Как стало известно, рецидивист работал в одном из автосалонов города. Вечером 2 декабря 2019 года он без разрешения владельца сел за руль проданного ВАЗ-2114, который находился на хранении, и повез коллегу на автобусную остановку на улицу Моторостроителей.

– На кольцевой развязке на Федюнинского – Мельникайте ВАЗ столкнулся с «Тойотой-Короллой». Водитель иномарки, который подошел к отечественной машине, увидел спящих нарушителей. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП автоинспекторы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что у угонщика обнаружили сверток с наркотиками. Сам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В итоге суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU