Погода на 26 февраля в Тюмени: вечером город завалит снегом

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:09:43+03:00

Солнце в этот день не покажется из-за облаков

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Сегодня, 26 февраля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Вечером ожидается сильный снег.

Температура воздуха ночью будет минус 4–5 градусов, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 2–6 метров в секунду.

26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU