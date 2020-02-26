Новый знакомый побил и ограбил тюменку

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:31:23+03:00

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В Тюмени побили и ограбили женщину. Она сама позвонила в полицию и заявила о произошедшем.

Заявительница через общего друга познакомилась с мужчиной. Между ними завязалось общение, они проводили время вместе и употребляли спиртное. В какой-то момент новый знакомый попросил одолжить ему денег, но женщина отказала.

– Злоумышленник несколько раз ударил жертву по лицу, отобрал ее телефон, золотую цепочку, банковскую карту и убежал. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Позже фигуранта задержали. У него изъяли закупочные билеты одного из комиссионных магазинов города, где мужчина сбыл украденное. Не сумев снять деньги с карты, он просто ее выкинул, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время в отношении 42-летнего не работающего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU