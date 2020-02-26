Жителя Тюмени осудили за раскладку мефедрона по тайникам

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:43:53+03:00

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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 5 ноября 2019 года автопатруль ППС на улице Менжинского обратил внимание на молодого человека, который при виде полиции прибавил шаг. Было принято решение проверить у него документы. Из сумки тюменца выпали свертки с мефедроном, он попытался сбежать, но был задержан, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что молодой человек делал закладки. Всего по делу изъято более 46 граммов запрещенных средств, что является крупным размером. Суд назначил подсудимому пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU