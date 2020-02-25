2020-02-25T15:31:28+03:00
Происшествия

Тюменские спасатели тушат пожар в двухэтажке на Мысу

К дому подъехали несколько пожарных машин
Вадим Бегун
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Тюменские спасатели тушат пожар в двухэтажке на Мысу. Фото - очевидцы.Тюменские спасатели тушат пожар в двухэтажке на Мысу. Фото - очевидцы.
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В Тюмени горит двухэтажка на улице Судоремонтной. К дому подъехало несколько пожарных расчетов.

По информации очевидцев, горит квартира на первом этаже двухэтажного дома. Вокруг скопилось множество людей, которые со стороны наблюдают, как работают спасатели.

Фото - очевидцы.

Фото - очевидцы.

«Весь район в дыму. Одежду теперь придется стирать, хотя я стояла далеко», – сообщила очевидица происшествия, которая прислала фотографии с места пожара в редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень».

Фото - очевидцы.

Фото - очевидцы.

В настоящее время ожидаются комментарии пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области. Также послан запрос в региональный департамент здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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