25 Февр. 2020 2020-02-25T16:13:32+03:00

Тюменец столкнулся с мошенничеством при переоформлении документов на земельный участок. Фото - pixabay.com.

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В тюменскую полицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал стражам порядка, что его обманул мошенник при переоформлении документов на земельный участок.

Ранее потерпевший обратился к юристу для оказания услуг. Тот потребовал перевести ему деньги, чтобы приступить к работе. Однако после перевода злоумышленник так и не сдвинулся с места. Фигурант по телефону отвечал, что совсем скоро займется делами горожанина.

– Позже оказалось, что подозреваемый уже три раза обманывал граждан подобным образом: мужчина осуществлял сделку в письменной и устной форме. Сумма общего ущерба составила около 150 тысяч рублей, – пояснили в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Местные оперативники нашли злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 36-летний житель города Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU