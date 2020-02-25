Назначен новый генеральный директор газеты «Тюменская область сегодня»
Директор информационной политики холдинга «Мегаполис» Сергей Шестаков назначен новым генеральным директором АНО «Тюменская область сегодня» (ТОС).
Информацию об этом сегодня, 25 февраля, подтвердили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области. Сергей Александрович сменит на посту экс-директора «ТОС» Александра Скорбенко, который перешёл работать в холдинг «Сибинформбюро» советником генерального директора.
– Я благодарен коллективу и руководству «Мегаполиса», где трудился с 2007 года. Был редактором разных изданий, руководил объединенной редакцией. Это крупный холдинг, который выпускает в Тюменской области газеты и сайты двух федеральных изданий – «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты», а также региональный сетевой портал «Мегатюмень». Я получил здесь много опыта, многому научился. Мы расстаемся в хороших отношениях, без взаимных претензий, позитивно. Вся индустрия СМИ сегодня живет в режиме трансформации, ищет новые подходы к аудитории, новые каналы связи и диалога с читателями. Я это понимаю и готов работать с новым для меня коллективом в это непростое для отрасли время, – прокомментировал своё назначение Сергей Шестаков.
ИСТОЧНИК KP.RU