Назначен новый генеральный директор газеты «Тюменская область сегодня»

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:20:42+03:00

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Директор информационной политики холдинга «Мегаполис» Сергей Шестаков назначен новым генеральным директором АНО «Тюменская область сегодня» (ТОС).

Информацию об этом сегодня, 25 февраля, подтвердили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области. Сергей Александрович сменит на посту экс-директора «ТОС» Александра Скорбенко, который перешёл работать в холдинг «Сибинформбюро» советником генерального директора.

– Я благодарен коллективу и руководству «Мегаполиса», где трудился с 2007 года. Был редактором разных изданий, руководил объединенной редакцией. Это крупный холдинг, который выпускает в Тюменской области газеты и сайты двух федеральных изданий – «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты», а также региональный сетевой портал «Мегатюмень». Я получил здесь много опыта, многому научился. Мы расстаемся в хороших отношениях, без взаимных претензий, позитивно. Вся индустрия СМИ сегодня живет в режиме трансформации, ищет новые подходы к аудитории, новые каналы связи и диалога с читателями. Я это понимаю и готов работать с новым для меня коллективом в это непростое для отрасли время, – прокомментировал своё назначение Сергей Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU