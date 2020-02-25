Полицейские нашли в Тюмени кальянную без лицензии

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:48:28+03:00

Хозяина заведения могут оштрафовать на две тысячи рублей

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Тюменские полицейские выявили факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. Владельцу бизнеса грозит штраф.

Стражи правопорядка выехали в кальянную, которая расположена на улице Магаданской. В ходе проверки выяснилось, что 37-летний владелец заведения не имеет государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

– Мужчина оказывал услуги по продаже паровых коктейлей. В настоящее время в отношении него составлен протокол, – пояснила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что нарушителя могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей. Если же он не устранит нарушения, то владельцу заведения грозит повторный штраф. Кроме того, его могут ограничить в предпринимательской деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU