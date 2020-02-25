2020-02-25T17:21:58+03:00
Общество

Тюменского инвалида незаконно сняли с учета по улучшению жилищных условий

Дело разрешилось благодаря вмешательству прокуратуры
Вадим Бегун
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Тюменского инвалида незаконно сняли с учета по улучшению жилищных условий. Фото - pixabay.com.Тюменского инвалида незаконно сняли с учета по улучшению жилищных условий. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе прокуратура защитила жилищные права инвалида. До этого в ведомство обратилась 31-летняя жительница поселка Новотарманский.

– Установлено, что заявительница является инвалидом второй группы и с февраля 2004 года состояла на учете по улучшению жилищных условий на территории Новотарманского муниципального образования. Однако в декабре 2019 года администрация безосновательно постановила снять ее с учета, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что по протесту прокурора района постановление отменили. В феврале 2020 года женщине выдали свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 90 студентов-инвалидов смогли получить положенные стипендии спустя полтора года. Добиться справедливости помогла прокуратура города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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