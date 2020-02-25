Тюменку, упавшую на плиту во время готовки, экстренно госпитализировали

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:28:06+03:00

Тюменка упала на плиту во время готовки. Фото - Станция скорой медицинской помощи Тюмени.

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В Тюмени накануне, 24 февраля, во время приготовления обеда 58-летняя местная жительница потеряла сознание и упала на горячую электрическую плиту. Женщину обнаружила дочь, она сразу же вызвала скорую помощь.

Дрожащим от волнения голосом девушка сообщила, что у ее мамы судороги, и она не приходит в сознание. Через десять минут прибыла бригада медиков, которая диагностировала у пациентки ожоги 1–3 степени левой руки и грудины общей площадью десять процентов.

На обожженные участки тела потерпевшей наложили специальные гелевые повязки с охлаждающим эффектом и обезболили. Женщину эвакуировали в областную клиническую больницу № 1.

– В случае поражения кожи обожженную поверхность необходимо в течение первых 10 – 30 секунд охладить. Пока едет скорая, очевидцы должны закрыть травму стерильной салфеткой, а сверху положить плотную непромокаемую ткань, а уже потом холод, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

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ИСТОЧНИК KP.RU