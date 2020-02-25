Тоболяк угомонил шумного соседа ножом в спину

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:55:49+03:00

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В одном из общежитий Тобольска в спину 30-летнего мужчины воткнули нож. Подозреваемый уже задержан и доставлен в отдел полиции.

– Мужчина распивал алкоголь с братьями, когда услышал шум из соседней комнаты. Ему пришла в голову мысль разобраться с хозяином с помощью холодного оружия. На лестничной клетке между тоболяками произошел конфликт: потерпевший уже хотел уйти, но в этот момент подозреваемый нанес ему удар в спину столовым прибором, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Медики констатировали, что горожанину причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время задержанный свою вину признал. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU