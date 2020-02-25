25 Февр. 2020 2020-02-25T13:48:14+03:00

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В ближайшие выходные в Ишиме пройдет игротека (29 февраля – 1 марта). Помимо конструкторов и детской железной дороги, гостей мероприятия ждут творческие мастер-классы Города художников.

– В этом году в Ишим вместе с игротекой приедет «Город художников», который уже оценили ребята из Тобольска и Тюмени. Уверена, что творческие мастер-классы на основе разных техник рисования, в том числе древняя техника эбру, увлекут ишимцев не меньше, чем конструкторы, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, идейный вдохновитель мероприятия.

Организаторы привезут с собой мастер-классы по изготовлению магнитов и рисованию в технике эбру.

Ишимский центр дополнительного образования детей проведет мастер-класс по fashion скетчингу, где гости игротеки смогут придумать и нарисовать свой дизайн масленичного народного костюма. А специалисты детского сада № 19 проведут мастер-классы по рисованию пеной и рисованию на песке.

В оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся на Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни». В рамках семейной игротеки «Конструктория» пройдет детский книжный обменник. Вы можете принести книги, которые вы уже прочитали и обменять на что-нибудь новенькое.

Узнать подробности о мероприятии можно на этом сайте.

Что: Семейная игротека «Конструктория».

Где: Ишим, ул. Свердлова, 112 (СОК «Локомотив»).

Когда: 29 февраля – 1 марта, с 10.00 до 19.00.