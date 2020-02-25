Тюменцы ищут живодеров, содравших с кота кожу

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:10:25+03:00

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В Тюмени волонтеры-зоозащитники разыскивают живодеров, которые содрали кожу с кота Рыжика. Напомним, что животное скончалось от ран в ветеринарной клинике в прошлый четверг, 20 февраля.

«Всех, кто живет или проезжал рядом с этим местом, просят внимательно изучить записи с автомобильных видеорегистраторов. Любую информацию просят сообщать по телефонам +7 (904) 496-08-03 и +7 (922) 043-47-83», – такую информацию разместили в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

«Котик со страшными ранами не выдержал, несмотря на все усилия врачей. Делали всё, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся, как мог. Спасибо всем за поддержку и веру. Был шанс, и его нужно было дать, – сообщали 20 февраля волонтеры из группы помощи бездомным животным «ЖиВи».

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ИСТОЧНИК KP.RU