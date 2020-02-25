В Тюмени банкротящийся научный центр продал ведро для шампанского и фужеры

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:57:17+03:00

В Тюмени банкротящийся научный центр продал ведро для шампанского и минералы. Фото - pixabay.com.

В списке лотов также значились столы, стулья и стремянка

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«Сибирский научно-аналитический центр», который находится в Тюмени, продолжает реализовывать свое имущество. На днях банкротящееся предприятие продало мебель и большую коллекцию минералов.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что научному центру удалось реализовать порядка четырехсот килограммов яшмы, различные кораллы, а также двухтонную глыбу никеленосной коры. Все эти лоты купила компания «Служба единого заказчика» из Екатеринбурга заплатив более 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, научный центр избавился и от ведра для шампанского, фужеров, мебели и стремянки. Эти предметы приобрели физические лица. «Покупатели не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему», – уточняется на сайте.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что «Сибирский научно-аналитический центр», который в настоящее время проходит процедуру банкротства, распродает свое имущество. Среди прочих лотов – минеральные камни и даже наградные значки.

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ИСТОЧНИК KP.RU