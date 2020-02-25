2020-02-25T12:08:58+03:00
Происшествия

На центральной улице Тюмени горел склад

На месте работали экстренные службы
Вадим Бегун
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На центральной улице Тюмени горел склад. Фото - очевидцы.На центральной улице Тюмени горел склад. Фото - очевидцы.
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В Тюмени накануне, 24 февраля, горел склад, который находится на центральной улице города. На месте происшествия работали бригады скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

– Пожар начался на улице Республики, 79, корпус 3. Сообщение о возгорании поступило в 20.17. Первые подразделения прибыли на место возгорания уже через три минуты, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что горело здание склада размером 20 на 20 метров. Огонь охватил территорию помещения по всей площади. Пожар удалось локализовать спустя полчаса, в 20.54 открытое горение было ликвидировано.

На месте работали восемь единиц техники и 27 человек личного состава. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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