На центральной улице Тюмени горел склад

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:08:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 24 февраля, горел склад, который находится на центральной улице города. На месте происшествия работали бригады скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

– Пожар начался на улице Республики, 79, корпус 3. Сообщение о возгорании поступило в 20.17. Первые подразделения прибыли на место возгорания уже через три минуты, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что горело здание склада размером 20 на 20 метров. Огонь охватил территорию помещения по всей площади. Пожар удалось локализовать спустя полчаса, в 20.54 открытое горение было ликвидировано.

На месте работали восемь единиц техники и 27 человек личного состава. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU