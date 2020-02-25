25 Февр. 2020 2020-02-25T12:06:46+03:00

На мастер-класс известного спикера Максима Батырева не всем хватает билетов. Фото - организаторы.

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6 марта 2020 в Тюмени состоится легендарный, самый востребованный в России мастер-класс по продажам – «Как продавать в России больше всех» известного спикера Максима Батырева. Организаторы отмечают повышенный интерес к мероприятию среди активного делового сообщества, поэтому место проведения изменено на КТЗ «Золотые ворота Сибири», так как зал вмещает бОльшее количество мест.

По традиции в мастер-классе тюменские компании участвуют целыми командами по 5 – 15 человек (руководитель и ключевые сотрудники, влияющие на прибыль).

Нет продаж – нет бизнеса. По статистике, на факт покупки на 70% влияет личность продавца. А менеджер, владеющий техникой продаж, продает в среднем в 2,5 раза больше своих коллег. Продажи – самая актуальная и горячая тема каждого бизнеса.

Мастер-класс «Как продавать в России больше всех» учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности. Используя инструменты и методики, кейсы и принципы, полученные на мастер-классе Максима, участники в короткий срок вернут потраченные на обучение деньги с процентами.

Кто такой Максим Батырев и почему ему можно доверять?

Известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года».

По версии ИД «Коммерсантъ» входит в топ-1000 менеджеров страны.

Предприниматель. Основатель Batyrev Consulting Group.

Самый востребованный бизнес-спикер по управлению: с 2015 года проведено 540 мастер-классов (116 708 участников, 14 стран, 90 городов).

По анкетам обратной связи 97% участников готовы посетить следующий мастер-класс Максима Батырева.

Книги Максима Батырева «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана», «45 татуировок личности» установили абсолютные рекорды продаж в своих категориях (менеджмент, продажи, личная эффективность) по версии «ЛитРес», OZON.RU и издательства «Манн, Иванов и Фербер». Лауреат национальных премий «Электронная буква» и «Книжная премия Рунета».

Участники события получат:

Мощные инструменты продаж от одного из лучших коммерческих директоров России, основанные на реальном опыте. Максим Батырев прошел путь от стажера до акционера одной из крупнейших компаний страны. А также с 2015 года создал несколько собственных компаний и знает все о продажах не только как наемный топ-менеджер, но и как собственник бизнеса.

Мотивацию и вдохновение. Максим – энергетическая батарейка, заряжает почти как концерт AC/DC. Это отмечают все участники мероприятий: у Максима бешеная энергетика!

Актуальные знания, инсайты и блокнот, исписанный идеями. Новая программа мастер-класса (по отзывам в других городах) – огонь! Впервые кроме профессиональных секретов Максим расскажет о том, как личная жизнь влияет на деловые результаты, и поделится своей историей.

Общение в кругу единомышленников и новые деловые связи.

Организационные вопросы:

Ожидается увеличение стоимости участия.

Билеты категории «ПРЕМИУМ» уже полностью распроданы.

Партнеры события готовят для участников мастер-класса подарки, одним из которых будет iPhone.

Подробная программа, возможность купить билеты на сайте: www.toptmn.ru

Как стать партнером события: +7 3452 533 228