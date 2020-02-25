Улицу у берега тюменской Туры закроют для авто на месяц
В Тюмени в связи с укреплением и благоустройством откоса левого берега реки Туры запретят ездить по улице Береговой на участке от дома № 71 до дома № 73. Ограничительная мера будет действовать с 3 марта по 3 апреля.
– Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве также добавили, что объехать закрытый участок можно по улицам Щербакова, Большой Заречной и Ангарской.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что местная строительная компания «Мостострой-11» выиграла конкурс на благоустройство левого берега Туры. На эти цели фирме выделят более полумиллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU