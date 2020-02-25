25 Февр. 2020 2020-02-25T11:42:25+03:00

В Тюмени за 17 миллионов продают квартиру с кожаными люстрами. Фото - etagi.com.

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В Тюмени продают четырёхкомнатную квартиру площадью 169 квадратных метров. Дом находится на улице Советской, неподалеку от Центральной площади.

Как следует из объявления, размещенного на сайте одного из тюменских агентств недвижимости, вся мебель в квартире – итальянская и французская, выполнена под заказ. Дорогие шторы из велюра, камин, кожаные и хрустальные люстры, обои Роберто Кавалли дополняют внутреннее убранство помещения.

Фото - etagi.com.

– В квартире есть просторная кухня-гостиная площадью 55 квадратных метров, в которой остается вся встроенная дорогостоящая техника, 3 просторные спальные комнаты, 2 санузла, 2 гардеробные комнаты, 2 застекленные лоджии. Потолки высокие, трехметровые. При покупке квартиры можем оставить практически всё, – утверждают авторы объявления.

Кстати, с квартирой можно приобрести и гараж в паркинге. В самом дворе есть и гостевая парковка. Дом находится рядом со зданием правительства Тюменской области, Центральной площадью и Литературным бульваром.

Фото - etagi.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU