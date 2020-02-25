2020-02-25T11:38:14+03:00
Общество

Опасные бактерии нашли в тюменских пельменях

В отношении предпринимателя возбуждено административное производство
Вадим Бегун
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Опасные бактерии нашли в тюменских пельменях. Фото - pixabay.com.Опасные бактерии нашли в тюменских пельменях. Фото - pixabay.com.
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Тюменский Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку деятельности ИП Шадрин Р.А, который перерабатывает животноводческую продукцию: пельмени, тефтели и манты. В итоге были выявлены различные нарушения требований Технического регламента.

– На предприятии нет специальных промаркированных закрывающихся емкостей для сбора отходов, не соблюдаются условия хранения: фактическая температура воздуха в холодильной камере на три градуса меньше, чем указано на маркировке, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении предпринимателя возбуждено административное производство, материалы дела направлены в суд. Там также добавили, что отобранные пробы животноводческой продукции были направлены в лабораторию.

Результаты исследований показали наличие в продукции листерии – грамположительных палочковидных бактерий. В Россельхознадзоре подчеркнули, что некоторые виды этих бактерий являются возбудителями заболеваний животных и человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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