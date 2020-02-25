2020-02-25T11:34:16+03:00
Происшествия

Мужчина в рабочей форме выпал из окна тюменской многоэтажки

Об этом сообщили в социальной сети местные жители
Вадим Бегун
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Мужчина в рабочей форме выпал из окна тюменской многоэтажки. Фото - "ЧС Тюмень".Мужчина в рабочей форме выпал из окна тюменской многоэтажки. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени накануне, 24 февраля, местные жители нашли тело мужчины на улице Тимофея Чаркова. Горожане сообщили об этом социальных сетях, добавив, что погибший выпал из окна, и на нем была рабочая форма.

– Сообщение об обнаружении тела 30-летнего мужчины без признаков жизни поступило в 21.19 во второй отдел полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной версии, случившееся не носит криминального характера, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени, передает «МегаТюмень».

По данным станции скорой медицинской помощи, вызов поступил в 21.21. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя четыре минуты. Более получаса врачи проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в День защитника Отечества, 23 февраля, в областном центре насмерть разбился мужчина. Он выпал из окна 11-го этажа дома в Зареке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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