25 Февр. 2020 2020-02-25T11:31:00+03:00

Девушки продемонстрировали гибкость на эскалаторе в тюменском магазине. Скриншот из видео "Типичная Тюмень".

Комментаторы разделились на два лагеря: не все оценили безобидные выходки женщин [ВИДЕО]

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В Тюмени две девушки продемонстрировали гибкость на эскалаторе в одном из магазинов города. Шуточные «выходки» появились в социальных сетях.

На видео, выложенном в социальной сети «ВКонтакте», видно, как одна из девушек ездила на эскалаторе на шпагате. На других кадрах уже две «шутницы» закидывают ноги выше головы, показывая чудеса растяжки. Стоит отметить, что при этом никого из посетителей не было видно.

Человек, выложивший в соцсеть видео, утверждает, что действо происходило в магазине «Окей», который находится на улице Профсоюзной.

Всего за 12 часов ролик набрал порядка сорока тысяч просмотров. Однако не все комментаторы остались довольны увиденным. «Растяжку нужно демонстрировать, когда это уместно», «Всегда удивляло бездарное использование тела. Всему своё место и время», «Лучше б эти две тюменки ум свой продемонстрировали», – такие комментарии можно прочитать под постом.

Однако отыскались и защитники гибких девушек: «Девчонки – молодцы, никому не мешали в этот момент, голыми не плясали, растяжка норм, многие у нас, как бревна, и такого не смогут».

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В Тюмени девушки продемонстрировали гибкость на эскалаторе.Подпишись на самую главную группу в Тюмени - https://vk.com/typic_tmn

ИСТОЧНИК KP.RU