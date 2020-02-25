Определился подрядчик, который снесет часть тюменского музея

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:28:49+03:00

Работы должны завершиться до 1 ноября этого года

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Тюменцы узнали предприятие, которое займется сносом недостроенной части здания Музейного комплекса имени Словцова. Победителем электронного аукциона стало ООО «Подрядчик».

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что компания, выигравшая лот, не только демонтирует часть музейного комплекса, но и перевезет и сдаст строительный мусор на полигон.

Кроме того, организация должна благоустроить территорию за 11,3 миллиона рублей. Всего же на работы выделят более 22 миллионов.

Также стало известно, что на аукцион подавали документы шесть компаний. В итоге только три предприятия разместили заявки, соответствующие всем параметрам – ООО «НДК» (16,6 миллиона рублей), ООО «Артстрой» (19,7 миллиона) и «Подрядчик». Все работы должны завершиться до 1 ноября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU