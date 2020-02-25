Тюменцы узнали победителей фестиваля «Битва на Туре»

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:26:35+03:00

Зрителями стали более десяти тысяч человек

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На тюменской набережной прошел Всероссийский фестиваль «Битва на Туре – 2020». Местный ледолаз Николай Кузовлев стал победителем. Всего же в спортивном мероприятии приняли участие более ста спортсменов из Красноярска, Южно-Сахалинска, Тобольска, Уфы, Москвы и самой Тюмени.

По информации пресс-службы Союза экстремальных видов спорта, в джиб-контесте призовые места завоевали сноубордисты из Южно-Сахалинска Юрий Чемодуров и Вадим Бобрышев. Лучшие трюки показали Дмитрий Згинник из Тюмени и Антон Муртазин из Екатеринбурга.

В состязаниях по ледозазанию серебро взяла Мария Толоконина из Кирова, бронзу – Дмитрий Гребенников из Барнаула. Также призерами мероприятия стали Сергей Тарасов из Екатеринбурга, Вадим Мальщуков из Кирова и Екатерина Власова из Москвы.

Что касается дрифта, то здесь лучшим был признан тюменец Павел Дубровин. В трековых гонках в классе «Супер-1600» победу также одержал местный житель Денис Саликов.

Всего спортивное мероприятие посмотрели более десяти тысяч человек. Прямую трансляцию «Битвы на Туре» увидели порядка трехсот тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU