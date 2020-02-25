Тюменские предприниматели подвели добрые итоги в рамках интеллектуальных игр #MassOnClub

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:23:49+03:00

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720 тысяч рублей было собрано на протяжении второго сезона благотворительных интеллектуальных игр. Все они переданы в Тюменское отделение «Российского детского фонда» и распределены среди нуждающихся семей юга Тюменской области. Часть средств – отправлена на покупку класса робототехники для детей, которые проходят долгое лечение в реабилитационном центре «Верхний бор».

Фото - Анна Павлова.

Февральская встреча #MassOnClub была посвящена нашему городу, его загадкам и легендам. Главным гостем и автором вопросов для игроков выступил генеральный директор ТМН Групп, основатель журнала ”tmn” и один из первых промоутеров бренда «Тюмень - лучший город Земли» Валерий Гут. Самым запоминающимся вопросом игры, причем сразу по двум причинам, был признан вопрос про Фармана Салманова. Он звучал следующим образом:

Фото - Анна Павлова.

«Основатель тюменской школы геологии, один из ведущих организаторов геологоразведочных работ в Сибири Фарман Салманов, был и одним из самых влиятельных и уважаемых людей в Тюмени. И однажды он приказал на футбольный стадион «Тюмень» пригнать вертолёт. Для чего Фарман Салманов вызвал вертолёт, при условии того что тот никого не привозил и ничего не увозил?»

Фото - Анна Павлова.

– Правильный ответ дали две команды из трех, – рассказывает организатор игры, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина. – Для многих не секрет, что Фарман Салманов был большим поклонником футбола. А накануне долгожданного матча выпало большое количество осадков, поставившее игру под угрозу. Поэтому было придумано нетривиальное решение – вертолёт прилетел сушить траву! Одна команда дошла до ответа за минуту — логически, а вот вторая дала ответ через несколько секунд, потому что, как оказалось, в их составе был человек, который был свидетелем того футбольного матча, – Федор Колчин! Он в то время играл в молодёжной сборной по футболу и смог поведать детали — вертолет «работал» над сушкой травы больше сорока минут, летая над полем туда-сюда. Матч в итоге начался с опозданием на 2 часа, но, безусловно, того стоил! И я очень благодарна Валерию Гуту за то, что он смог подобрать такие вопросы для февральской игры #MassOnClub, которые «ожили» и поведали нам новые интересные истории о Тюмени.

Фото - Анна Павлова.

В марте «масоны» откроют уже третий благотворительный сезон. Девятнадцатая игра клуба пройдет в формате интеллектуального казино.