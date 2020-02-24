Тюменские агропредприятия модернизируют производство

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:31:26+03:00

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В Тюменской области реализуются более 250 инвестпроектов в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Один из крупных и значимых инвестиционных проектов – строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год (Голышмановский и Юргинский район). Как сообщает «Тюменская линия», объём инвестиций в проект, который ведёт компания «РУСКОМ», превышает 7,2 млрд рублей. В результате реализации инвестпроекта планируется создать 750 рабочих мест.

Птицефабрику в селе Каскара Тюменского района модернизирует компания «ПРОДО Тюменский бройлер». Объём инвестиций в обновление производства составит почти 2,8 млрд рублей, на предприятии будет создано 64 новых рабочих места.

Объём инвестиций в модернизацию птицефабрики «Пышминская» оставляет 2,3 млрд рублей. Его итогом станет создание 150 новых рабочих мест.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, тюменский агропромышленный комплекс остаётся привлекательным для инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU