2020-02-24T18:31:26+03:00
Экономика

Тюменские агропредприятия модернизируют производство

Агропром региона по-прежнему привлекателен для инвесторов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские агропредприятия модернизируют производствоТюменские агропредприятия модернизируют производствоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области реализуются более 250 инвестпроектов в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Один из крупных и значимых инвестиционных проектов – строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год (Голышмановский и Юргинский район). Как сообщает «Тюменская линия», объём инвестиций в проект, который ведёт компания «РУСКОМ», превышает 7,2 млрд рублей. В результате реализации инвестпроекта планируется создать 750 рабочих мест.

Птицефабрику в селе Каскара Тюменского района модернизирует компания «ПРОДО Тюменский бройлер». Объём инвестиций в обновление производства составит почти 2,8 млрд рублей, на предприятии будет создано 64 новых рабочих места.

Объём инвестиций в модернизацию птицефабрики «Пышминская» оставляет 2,3 млрд рублей. Его итогом станет создание 150 новых рабочих мест.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, тюменский агропромышленный комплекс остаётся привлекательным для инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские агропредприятия модернизируют производство
Стало известно, какой будет весна в Тюменской области
Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФО
В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорог
Сергей Миневцев: Андрей Романов снова отказался пускать врачей в квартиру
Куда можно сдать второсырьё в Тюмени
Тюменские инвалиды активно занимаются спортом
Тюменцев научат продвигать крупные проекты
Елена Гаркунова: Андрея Романова заботят только собственные интересы
Диетологи дали совет тюменцам, как не набрать вес, поедая «сладенькое»
Тюменских школьников научат зоограмотности
В ОКБ № 2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсульт
Тюменцам напомнили о том, что пора высаживать перцы и помидоры
Погода в Тюмени 24 февраля: пришло похолодание
Тюменцы помнят подвиг рядового Мохирева
Тюменским фермерам доступны гранты до пяти миллионов рублей
Тоболяки взяли бронзу на хакатоне SmartWarehouse в Екатеринбурге
В Тюмени готовят выставку-инсталляцию «Мамины куклы»
Юбилейный тюменский конкурс «Жемчужина Востока» стал межрегиональным
В Тюмени насмерть разбился мужчина
В тюменской школе на Менделеева уже прокладывают инженерные сети
В Ишиме благоустроят бульвар Белоусова
Тюменский диетолог рассказала о пользе Великого поста
В Тюмени появился «Доступный кёрлинг»
Тюменские хирурги спасли пятилетнюю девочку, проглотившую невидимку
В Тюменском районе педагогическое многоборье подходит к финалу
В Голышманово многодетная мама открыла кафе правильного питания