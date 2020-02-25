2020-02-25T08:02:40+03:00
Общество

Директора тюменской УК оштрафовали за грязную мусорокамеру

Выявленные нарушения уже устранены
Вадим Бегун
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Директора тюменской УК оштрафовали за грязную мусорокамеру . Фото - Государственная жилищная инспекция Тюменской области.Директора тюменской УК оштрафовали за грязную мусорокамеру . Фото - Государственная жилищная инспекция Тюменской области.
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В Тюмени оштрафовали директора ООО «УК «Юг»». В конце ноября 2019 года специалист Госжилинспекции провел внеплановую выездную проверку деятельности управляющей компании.

– В многоквартирном доме № 38 на улице Одесской в пятом подъезде были грязные стены и пол мусорокамеры. Они же должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и промываться, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по итогам рассмотрения материалов дела о правонарушении надзорным органом принято решение о привлечении компании к административной ответственности в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей.

По результатам контрольной проверки ранее выявленные нарушения управляющей организацией устранены в установленный срок в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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