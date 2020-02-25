2020-02-25T08:00:37+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость товара не соответствует ценнику

Если администратор игнорирует просьбы, попросите «Книгу жалоб и предложений»
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость товара не соответствует ценнику. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость товара не соответствует ценнику. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость продукции не соответствует ценнику. Бывают случаи, когда человек берет с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе его пробивают по совершенно другой.

– Важно знать: в такой ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, чтобы сообщить о ситуации. Если же он игнорирует просьбы, то следует попросить «Книгу жалоб и предложений». В этом вам точно не может быть отказано.

В противном случае магазин рискует быть оштрафованным. Для получения письменного ответа на вашу жалобу оставьте свои контактные данные. Вам обязаны ответить в течение пяти дней с момента записи в книгу. Также важно иметь в виду, что, если вы уже расплатились за товар и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить разницу в цене между чеком и ценником.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы узнали победителей фестиваля «Битва на Туре»
Тюменские предприниматели подвели добрые итоги в рамках интеллектуальных игр #MassOnClub
Директора тюменской УК оштрафовали за грязную мусорокамеру
Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость товара не соответствует ценнику
Осудили тюменца, который трижды садился за руль пьяным
В Тюменской области пенсионер душил сожительницу в пьяном угаре
Погода на 25 февраля в Тюмени: снег к полудню закончится
Тюменские агропредприятия модернизируют производство
Стало известно, какой будет весна в Тюменской области
Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФО
В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорог
Сергей Миневцев: Андрей Романов снова отказался пускать врачей в квартиру
Куда можно сдать второсырьё в Тюмени
Тюменские инвалиды активно занимаются спортом