Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость товара не соответствует ценнику

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:00:37+03:00

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Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость продукции не соответствует ценнику. Бывают случаи, когда человек берет с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе его пробивают по совершенно другой.

– Важно знать: в такой ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, чтобы сообщить о ситуации. Если же он игнорирует просьбы, то следует попросить «Книгу жалоб и предложений». В этом вам точно не может быть отказано.

В противном случае магазин рискует быть оштрафованным. Для получения письменного ответа на вашу жалобу оставьте свои контактные данные. Вам обязаны ответить в течение пяти дней с момента записи в книгу. Также важно иметь в виду, что, если вы уже расплатились за товар и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить разницу в цене между чеком и ценником.

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ИСТОЧНИК KP.RU