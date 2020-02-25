В Тюменской области пенсионер душил сожительницу в пьяном угаре

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:52:17+03:00

В Тюменской области пенсионер чуть не задушил сожительницу. Фото - pixabay.com.

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В Аромашево полицейские задержали подозреваемого в угрозе убийством. До этого им позвонила 61-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что между ней и сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры мужчина начал душить потерпевшую, высказывая слова угрозы убийством.

– Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка задержали 68-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении тюменца дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU