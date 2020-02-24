Стало известно, какой будет весна в Тюменской области

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:38:09+03:00

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В этом году весна в Тюменской области придёт рано. Об этом рассказала руководитель научного исследования «Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю», призер Всероссийской конференции «Шаг в будущее» Людмила Петраченко. По её словам, в регионе уже устанавливается ранне-весенний температурный фон, и для февраля это нетипичная погода.

- В этом году просто так сформировалась циркуляция атмосферы: холод не запустился к нам. То же самое будет и летом. Атмосферные явления июня предопределят погоду на остальное лето. При этом нужно смотреть на погоду с конца июня и до 9 июля. Если в этот период устанавливается теплая и сухая погода, то она такой будет до конца лета: и в июле, и в августе, - цитирует Людмилу издание «Тюменская область сегодня».

Для Тюменской области есть ещё одно интересное наблюдение: если июнь сырой и холодный, то и июль, и август будут жаркими (и наоборот). По словам Петраченко, ранняя весна будет с возвратными заморозками. Высаживать культуры в грунт, которые плохо реагируют на заморозки, не имеет никакого смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU