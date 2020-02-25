Осудили тюменца, который трижды садился за руль пьяным

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:50:21+03:00

Мужчина так и не смог сделать должных выводов

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В Тюмени осудили водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. 37-летний местный житель делал это неоднократно.

– Как следует из материалов уголовного дела, 16 ноября 2019 года около 22.00 «Ладу-Гранту» под управлением тюменца остановил инспектор ДПС на улице Короленко. Во время общения полицейский заметил признаки опьянения у водителя. Проведенное освидетельствование подтвердило, что он в нетрезвом состоянии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что ранее, в ноябре 2018 года, мужчину уже штрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение. В марте 2019 года он также был осужден по уголовному делу к 300 часам обязательных работ. Между тем должных выводов нарушитель для себя не сделал.

Суд назначил подсудимому полгода лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и на 2 года 7 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU