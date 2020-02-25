2020-02-25T07:50:21+03:00
Происшествия

Осудили тюменца, который трижды садился за руль пьяным

Мужчина так и не смог сделать должных выводов
Вадим Бегун
Поделиться:
Осудили тюменца, который трижды садился за руль пьяным. Фото - pixabay.com.Осудили тюменца, который трижды садился за руль пьяным. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени осудили водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. 37-летний местный житель делал это неоднократно.

– Как следует из материалов уголовного дела, 16 ноября 2019 года около 22.00 «Ладу-Гранту» под управлением тюменца остановил инспектор ДПС на улице Короленко. Во время общения полицейский заметил признаки опьянения у водителя. Проведенное освидетельствование подтвердило, что он в нетрезвом состоянии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что ранее, в ноябре 2018 года, мужчину уже штрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение. В марте 2019 года он также был осужден по уголовному делу к 300 часам обязательных работ. Между тем должных выводов нарушитель для себя не сделал.

Суд назначил подсудимому полгода лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и на 2 года 7 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы узнали победителей фестиваля «Битва на Туре»
Тюменские предприниматели подвели добрые итоги в рамках интеллектуальных игр #MassOnClub
Директора тюменской УК оштрафовали за грязную мусорокамеру
Тюменцам рассказали, что делать, если стоимость товара не соответствует ценнику
Осудили тюменца, который трижды садился за руль пьяным
В Тюменской области пенсионер душил сожительницу в пьяном угаре
Погода на 25 февраля в Тюмени: снег к полудню закончится
Тюменские агропредприятия модернизируют производство
Стало известно, какой будет весна в Тюменской области
Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФО
В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорог
Сергей Миневцев: Андрей Романов снова отказался пускать врачей в квартиру
Куда можно сдать второсырьё в Тюмени
Тюменские инвалиды активно занимаются спортом